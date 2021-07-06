農委會家畜衛生試驗所表示，近年來民眾與寵物的關係緊密，寵物多被視為家庭成員的一分子，當有長期出國或是移居的考量時，部分民眾會有將寵物一起攜帶出國的需求，此時就會面臨寵物檢疫的問題。各國檢疫條件不同，部分國家如澳洲、紐西蘭及南非等國將犬布氏桿菌病列為犬隻檢疫要項之一。

畜衛所表示，犬布氏桿菌目標感染動物為犬隻，偶發感染人的案例，是一種人畜共通的傳染病病原。受感染犬隻臨床上不一定有明顯症狀，主要造成流產、不孕或睪丸腫大等生殖系統問題，因此澳洲、紐西蘭等國對於已經完成結紮、絕育手術的犬隻可以豁免外，所有輸入該國的犬隻皆需提供犬布氏桿菌抗體檢測陰性的證明。

畜衛所說明，目前針對犬布氏桿菌抗體檢測已有許多市售商品，如檢測時間短且容易取得的快篩試劑、酵素結合免疫吸附分析套組（ELISA）等，可供動物醫院或實驗室進行快速診斷，然而都不是檢疫規範指定的方法。畜衛所提供便民服務項目「犬布氏桿菌抗體快速平板凝集試驗（RSAT）」，屬於國際檢疫指定的方法之一，歷年送檢民眾主要攜帶犬隻出口國家為紐西蘭，澳洲次之，出口檢測血清檢體皆為犬布氏桿菌抗體陰性。