日本官方最新數據，日本5月家庭支出，雖不若4月成長率之高、但年增也有11.6%。同時，自3月以來，日本已連3個月家庭支出都是走高的。

日本政府6日表示，6月兩人或以上家庭平均支出為28.1萬日圓，約2,500美元。同時，這也是自本數據創編以來，年增率第2高的。

日本家庭支出，自3月成長6.2%開始，4月又飆升13%後，5月已連續第3個月增加。

回溯2020年5月時，日本政府首次宣布新冠疫情進入緊急狀態。當時，家庭支出頓時暴跌16.2%並創下歷史新低。緊急狀態嚴重打擊民眾消費，經濟活動也嚴重受到衝擊。

5月家庭支出雖繼續上揚，但與疫前2019年5月相比，卻是減少6.5%，證明日本民眾還是活在新冠病毒威脅下。

此份最新出爐經濟相關報告中，因為購買力大增，交通與通訊支出較2020年同期增23.5%。至於文化與娛樂方面，家庭支出也猛增24%。

由於比較基期較低所致，居住項目支出增28.9%，服飾與鞋方面也增13%。同時，水電費則減2.4%，家居用品也少了2.6%。

家庭平均收入來說，繼4月增2.8%之後，5月年減2.6%近49萬日圓，因2020年時，日本政府發放每人10萬日圓疫情補助金所致。

日本家庭支出是民間消費非常重要的經濟指標，因可左右日本經濟成長。