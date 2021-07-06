截至今年第二季，全球非同質代幣（non-fungible tokens,NFT）市場達到25億美元，較2020年同期的1,370萬美元大幅成長，並創下歷史新高。

NFT是一種代表無形數位物品的加密貨幣資產，如代表圖像、影片或遊戲內的品項。NFT的所有者都被記錄在區塊鏈上，這讓NFT能作為其代表之數位資產的替代品進行交易。

NFT在今年初開始大受歡迎後，其銷售額一直居高不下，主要的NFT市場OpenSea的銷售額在6月創下歷史新高，逼近1.5億美元。

根據在以太坊區塊鏈上匯集NFT交易資訊的NonFungible.com，自今年3月以來，NFT買家數量總計每周多介於10,000～20,000人，已超過賣家數量。

視納入哪些交易而定，NFT總銷額的估算有所不同。追蹤多個區塊鏈銷售額的DappRadar表示，2021年上半年NFT交易額逼近25億美元。NonFungible.com在排除約80億美元的「去中心化金融」（decentralised finance, DeFi）交易後，估算的數字為13億美元。