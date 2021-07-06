信紘科(6667)今天召開股東常會，會中承認2020年度營業報告書、財務報表案，並決議配發每股現金股利1.66元，現金配發率81.4％。信紘科指出，配合營運規模的拓展，近年來大力延攬具產業經驗的化工領域、工程領域等相關人才，持續提升深耕多年化學、氣體的技術能量及服務專業度，盼疫情盡速回穩後，與半導體、面板等客戶持續搶攻市場龐大的商機。

信紘科2020年全年合併營收12.96億元，營業毛利2.4億元，稅後淨利0.74億元，年增83.59％，每股盈餘2.04元，股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)亦分別提高至8.48％、4.43％。

信紘科2021年第1季合約資產達5.95億元，較2020年底的5.38億元增加10.6％，在半導體市場前景看好的情況下也創造公司許多業務接單成長的空間。信紘科仍謹慎面對台灣疫情警戒的升級，公司已建立人流管制、限制群聚性活動等應變防疫措施，並落實人員、產線、產品、工程等分流的機制，在配合政府防疫措施下信紘科整體營運正常，加上主要客戶建廠擴產對於設備與工程服務的計畫也持續進行中，今年整體營運目標優於去年表現。