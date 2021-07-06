新北市政府開放莫德納疫苗第2階段接種，對象不限戶籍長者，70歲以上長者（原住民60歲以上）今（6日）開始預約，市長侯友宜表示，網路預約非常順暢，1小時完成約3.5萬人。

侯友宜表示，今天網路系統的預約非常地踴躍，因為系統做了一個檢討跟調整，所以網路的預約非常地順利，短短1個小時就完成預約有3萬5000人，到現在為止已經有3萬9千人預約完成，所以整個預約非常地順利。

侯友宜也說，除了市府的預約網路系統以外，也有醫院34家、診所186家的預約系統，所以市府的預約系統可以用，診所、醫院的預約系統也可以用，長者如果不會網路預約，也可以打電話到區公所，請區公所里長、里幹事來做協助。

他強調，長者年齡到、時間到、一定打得到，安心的施打才是最重要，所以長者們放心，能夠在網路上預約的就盡量預約，不然就用電話來做預約，診所、醫院，還有市府的網路都可以預約得到。