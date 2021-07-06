英央行9月起員工每周至少在家上班一天 12:002021/07/06 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，隨著英國即將解除防疫封鎖，英國央行（BoE）營運長普萊絲（Joanna Place）5日（周一）表示，該央行已要求員工自9月起每周至少一天在家上班。 英國首相強生宣布該國自7月19日起解除社交與經濟的限制，相較於多數企業員工將返回辦公室上班，英國央行則擬採更彈性的措施。 普萊絲指出，英國央行擬讓員工每周在辦公室的時間平均在3到4天，或有1到2天在家工作，「我個人的觀點是，辦公室的吸引力可能比我們預期的還大一點。」 新冰報到 酷暑退散 蝦皮7.7免運節 啖宅經濟商機 #英國央行 #在家上班 #萊絲 #辦公室 #每周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》適逢美國獨立紀念日 紐約期金休市一日 09:442021/07/06 財經 原住民的命也是命 杜魯道政府陷窘境 04:102021/07/06 話題觀察 疫起來報名 創意點子王徵的就是你 09:042021/07/06 寶島 百萬女神「許薇安 Vivi Hsu」新接手主持棒 防疫在家還能如此心花怒放 09:172021/07/06 娛樂 凱特梅根關係轉折 今秋在英大攤牌 00:012021/07/06 國際 《國際金融》強勁商業活動提振歐股 病毒擔憂仍深 10:012021/07/06 財經 偷吃國中女和解金分24期換緩刑 渣男付2期人間蒸發 09:592021/07/06 社會 遏止主力開、收盤前下假單 證交所祭精進版管理措施 04:102021/07/06 財經要聞 勞保局一員工確診 匡列11相關人士快篩陰性 10:542021/07/06 生活 JR期盼解封日 吃豆花尋小確幸 04:102021/07/06 娛樂新聞 英國解封方案公布拚7／19全解 夜店重開、不戴口罩 06:252021/07/06 國際 財經熱門新聞 英特爾CEO一席話對幹台積電？陸行之揭「假面合作」真相 - 財經 1分鐘讀財經》主力用2時段掛假單騙散戶 證交所出手管了 - 財經 4千萬難留！中芯20年核心技術老臣閃辭 曾參與FinFET研發 - 財經 地緣政治風險 聯電因禍得福 - 財經要聞 - 工商時報 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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