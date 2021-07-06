路透報導，隨著英國即將解除防疫封鎖，英國央行（BoE）營運長普萊絲（Joanna Place）5日（周一）表示，該央行已要求員工自9月起每周至少一天在家上班。

英國首相強生宣布該國自7月19日起解除社交與經濟的限制，相較於多數企業員工將返回辦公室上班，英國央行則擬採更彈性的措施。

普萊絲指出，英國央行擬讓員工每周在辦公室的時間平均在3到4天，或有1到2天在家工作，「我個人的觀點是，辦公室的吸引力可能比我們預期的還大一點。」