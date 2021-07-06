【旅遊經 編輯部報導】

暑假已開始，學子雖然開始FUN暑假，但也別忘了做暑假作業，今年和過往比較不同，不能隨時規劃來個舉家旅遊，因此必須提早規劃暑假作業需完成的課題內容，除此之外，不妨利用網路來看「視」界之美。滿月圓國家森林遊樂區座落於三峽鎮的山區，園區溪流資源豐富，植物種類多且富變化性，滿月圓除了是北台灣的賞楓去處外，滿月圓瀑布、處女瀑布，是園區最具人氣的景點，滿月圓更是蛙類、蝶類棲息的天堂。為了邀民眾來一場線上遊，新竹林區管理處所轄滿月圓國家森林遊樂區即日起至8月30日止，將辦理「尋找心中的滿月圓」及「滿月圓暑假作業」網路活動。邀請民眾分享過去在滿月圓出遊時拍下的各種旅遊照片，甚至民眾可以利用線上遊覽園區景點，及參與問答活動，為自己增加生活情趣，參加活動即有機會抽到限量滿月圓小禮。

配合中央流行疫情指揮中心宣布COVID-19疫情第3級警戒，滿月圓國家森林遊樂區至7月12日止暫停開放，並視疫情發展滾動調整。民眾雖然不能前往，但不妨參與線上活動，以及線上遊覽等活動，來感受一場有別以往，經由網路前往園區的遊程！

滿月圓國家森林遊樂區各種植物葉片。(來源：滿月圓遊客中心)

滿月圓國家森林遊樂區乾燥柳杉。(來源：滿月圓遊客中心)

新竹林區管理處在「滿月圓國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁，推出「尋找心中的滿月圓」與「滿月圓暑假作業」活動。其中「尋找心中的滿月圓」活動貼文中，民眾只要上傳滿月圓的遊玩照片，並標記2位好友，按讚及分享活動貼文，即有機會抽到限量滿月圓小禮。

另外，「滿月圓暑假作業」活動則由滿月圓國家森林遊樂區遊客中心於活動貼文上傳滿月圓景點照片，邀請民眾參加猜謎遊戲，在留言處答出正確答案，按讚及分享活動貼文，亦有機會抽到限量小禮。相關訊息可至「滿月圓國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁查詢，並進行體驗不一樣的生態與人文之旅，造訪充滿自然生態感性的園地。

「尋找心中的滿月圓」網路活動。(來源：滿月圓遊客中心)