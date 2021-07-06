李先生伉儷和2名家人同行，他表示，因為年紀輕，在台灣的疫苗排序可能還要等待一段時間，但工作需接觸很多人，又無法停工，因此選擇到國外施打疫苗，一家人都選擇莫德納疫苗。（陳麒全攝）

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航。（陳麒全攝）

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航。（陳麒全攝）

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航。（陳麒全攝）

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航。（陳麒全攝）

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航。（陳麒全攝）

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航。（陳麒全攝）

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V（Air Visit and Vacation）計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航，部份旅客表示，因為在台灣的排序比較慢，不知何時才能打到第一劑，所以選擇先到國外接種第一劑疫苗，回台後再慢慢等待第二劑，也有旅客乾脆停留更久的時間，完成二劑疫苗的接種作業再回台。

根據《關島每日郵報》（The Guam Daily Post）報導，台灣旅客赴關島打疫苗度假開跑，關島觀光局局長古提瑞茲（Carl Gutierrez）表示，首批將有175名台灣旅客抵達關島，將分別入住5間不同飯店，截至8月將有超過2000名台灣旅客抵達關島觀光與施打疫苗。這也是關島觀光業自2020年3月起因COVID-19疫情停擺後，首批抵達的外國觀光團體旅客。

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航。（陳麒全攝）

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航。（陳麒全攝）

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航。（陳麒全攝）

這次關島推出的「Air V＆V （Air Visit and Vacation）計畫，可入境關島施打COVID-19疫苗，但必須入住指定飯店，關島旅遊局也於7月2日釋出利多，將原訂880美元的Air V＆V計畫費用，大幅降為最低300美元起，降幅高達76％。根據新規定，7月4日起，持有入境前72小時內PCR陰性證明的所有外國旅客入境免隔離，可以直接從機場安排至飯店的交通接駁，台灣旅行社也順勢推出5天、7天、22天的關島機加酒自由行服務。

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航。（陳麒全攝）

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航。（陳麒全攝）

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航。（陳麒全攝）

旅客蔡小姐表示，因北部新冠疫情，已經兩個月沒回新北住家，非常想家卻又擔心感染家中高齡父母，這次利用公司停業期間，前往關島選擇施打莫德納疫苗，至於第二劑則回台灣接種，若屆時沒有莫德納疫苗，高端或聯亞也可以接受。

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航。（陳麒全攝）

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航。（陳麒全攝）

從事美容業的翁小姐表示，先前就想出國打疫苗，但返台後的14日居家隔離政策，讓自己猶豫，看到這次旅遊業者推出的方案，只考慮了2、3天就決定參加，雖然家人擔心在機上染疫，但自己還是決定和友人參加，打完疫苗後想去參加當地的潛水活動。

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航。（陳麒全攝）

關島旅遊局為吸引國外觀光客赴關島打疫苗，實施Air V＆V計畫，讓觀光旅客施打疫苗，首發團164名旅客6間上午啟航。（陳麒全攝）

從事製造業的李先生伉儷和2名家人同行，他表示，因為年紀輕，在台灣的疫苗排序可能還要等待一段時間，但工作需接觸很多人，又無法停工，因此選擇到國外施打疫苗，一家人都選擇莫德納疫苗，至於第二劑計劃，等回台再等候接種，雖然整個行程每人高達10萬元的費用，與返台後的14天居家檢疫政策一度讓家人卻步，但最後還是決定參加，在檢疫隔離期間，則透過視訊方式處理工作業務。

旅客Stacy表示，關島搭機時間短，能避免航程時間太長，待在密閉的飛機上太久，加上目前在台灣低年齡層可施打疫苗可能還需一段長時間，因此帶著2名小孩參加關島疫苗計畫，為了一次把二劑都打完，會在關島停留20多天，打完二劑輝瑞疫苗才會返台，整個費用估計要花費60萬元，她認為現在返台入境先普篩，再前往隔離檢疫是很好的政策，可延後進入社區的時間，也保護一般民眾。

關島政府也研擬為前5千名入境關島旅客，贈送500美元購物金，可用於指定巴士、計程車、租車、當地旅行社、餐廳及商店等。未來旅客參與Air V＆V計畫僅需支付100至200美元的疫苗接種服務費（嬌生100美元；莫德納、輝瑞200美元），以及200美元的PCR檢測費，旅客可自行前往飯店大廳或是宴會廳接種，若需醫療人員專程前往房間接種，則需多支付75美元服務費。