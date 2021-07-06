由電魂網絡研發、由易亨數位代理發行的超暢爽三國對戰手遊《夢三國復刻版》宣佈今（6）日開放官方事前預約及雙平台預訂活動！並同步邀請高人氣綜藝美少女「吳心緹」擔任遊戲代言人，以及電競導師西門夜說、美女主播凱琪、蝴蝶兒共同參與演出的消息，一起體驗原汁原味勁爽三國戰鬥。且參加事前預約及雙平台預訂的玩家，可獲得多種限定虛寶獎勵，更可至官方粉絲團參與Switch的幸運抽獎。

Youtube遊戲影片介紹

少女神射手吳心緹甜美代言，知名直播主火爆助陣

此外，官方特別邀請了在【全明星運動會】發揮神勇的擁有“射箭英姿”之稱的少女神射手『吳心緹』作為《夢三國手游》的代言人。在《全明星運動會》中『吳心緹』作為弓箭手，為自己的團隊帶來了無數的歡笑和榮譽，而在《夢三國復刻版》中，來自人族蜀國的甜美少女「孫尚香」也是這樣一名角色，在戰場上，孫尚香百步穿楊，奮勇殺敵，而在戰場下，她又是一名妙齡少女，甜美乖巧。穿越千年的歷史，吳心緹和孫尚香的形象竟然有一種巧妙的聯動，這也是《夢三國復刻版》選擇吳心緹作為遊戲代言人的一個重要原因！

吳心緹受邀為《夢三國復刻版》代言人

而官方除了邀請「吳心緹」擔任形象代言人外，也邀請知名電競選手「西門夜說」代表智謀高深的諸葛亮，而當紅實況主「蝴蝶兒」和「凱琪 K7」代表妖媚迷人的貂蟬，大家期待嗎？快來一起組隊作戰，感受鬥塔對戰的樂趣。

知名實況主在《夢三國復刻版》等你一起來廝殺!! (左起為「西門夜說」、「凱琪K7」、「蝴蝶兒」)

回憶三國 稱霸三國

你是否還記得，十年前在網咖徹夜奮戰《夢三國》，耳邊繚繞著大殺特殺、所向匹敵、舉世無雙、天下無敵的提示語音，享受自己稱霸三國的快感。《夢三國》已經誕生了將近十年，十年風雨，十年旅程。在很多人心裡，夢三國早就已經從一款遊戲變成了一種情懷，甚至是一段青春。

而如今《夢三國復刻版》在手機端榮耀歸來，完美還原當年端遊的操作，完美的復刻那一段情懷。無論是關羽、貂蟬等三國武將，還是進入遊戲後那熟悉的小鎮、NPC…都是原汁原味的感覺！吳國魏國的神魔之爭，隱藏在和平下的陰謀，都將在手機端上一一呈現！

《夢三國復刻版》完美複刻端遊『闇三國』

而今《夢三國復刻版》榮耀歸來，一樣的情懷，一樣的操作，但不一樣的是對局的快感創新！《夢三國復刻版》完美復刻端遊，開創了魔幻三國風的畫面風格與角色設定，保留了經典的 MOBA玩法，同時提供了RPG副本模式，和超出想像的英霸模式。在遊戲中，玩家將置身人、神、魔三族鼎立的穿越世界，操縱極具特色的三國英雄，投身魏、蜀、吳的激情殺戰，在快節奏的遊戲中體驗自由刺激的熱血競技，與並肩作戰的團隊一起感受戰鬥的無限激爽！

【三國英霸模式 無限開大絕】

在《夢三國復刻版》中，我們創新性的加入了極具特色的「英霸模式」這是具有全新設計的娛樂機制，「英霸模式」融入5v5地圖，突破界限的刺激體驗，超出常理的大招，刺激戰場一觸即發，體驗秒人的快感，碎片時間爽一局，八分鐘快速解決戰鬥。為你帶來一個從未有過的三國戰場！

三國英霸 無限火力

【史詩級RPG 割草解壓 神兵掉落】

《夢三國復刻版》的副本RPG玩法，完美還原割草操作體驗，情懷滿滿！資料片貫穿三國歷史，史詩級的還原。從黃巾之亂到天下歸心，既有歷史線，同時也融入了武將個人成長路線，使玩家體驗到最真實的三國名場面！多玩家配合完成副本支線任務，多線發展，掉落絕世神兵！

豐富戰役 史詩副本

事前預約活動開跑，最新 SWITCH 帶回家

即日起依照事前預約頁面說明完成預約的玩家，即可獲得「關羽角色卡、雛龍之翅、南蠻刺熊等好禮。並且邀請盟友還有額外高級禮包哦！另外，參加事前預約的英雄們，還可前往官方粉絲團加碼抽任天堂Switch和Mycard1000點卡等獎勵，想快人一步在遊戲中起飛？想獲取超級神兵稱霸戰場？那就來參與《夢三國復刻版》的事前預約活動喔！！

參加事前預約《夢三國復刻版》可領取好禮，另官方粉絲團額外抽SWITCH

後續還有更多最新遊戲資訊陸續釋出，歡迎關注《夢三國復刻版》FaceBook官方粉絲團搶先得知遊戲最新消息。