疫情期間民眾使用網路購物、手機上網頻率大增，宜蘭縣政府今天（6日）縣務會議時，消保官王雅琳特別提醒，去年受理「一頁式購物網站」詐騙案件有41件，但今年上半年就51件，還有業者聲稱50天長高10公分的產品，讓少女險些購買，王雅琳說：「不是購物網站，毋湯購買啦！」

王雅琳說，今年上半年受理案件51件中，僅5月19日至6月30日的三級警戒期間，就累計22件，申訴年齡分布在70歲到15歲，購買東西五花八門，例如有人在FB花9800元購買市價2萬多元的iphone 11，結果寄來的卻是iphone 4。

她說，也有人購買蘋果AirPod Pro耳機4000元，寄來卻是仿冒品，還有一名15歲少女，155公分想要長到165公分，LINE上面的業者說只需50天左右時間，一天喝1至3次，產品保證是由純天然草本植物精華提取而成，完全沒有副作用，30天強效型7288元，50天常規型3088元。

王雅琳指出，該名少女錢不夠，業者還聲稱不忍心她因幾百塊錯過增高最好時間，貨到付款只要2200元，少女向其母要錢，其母發現有異，而業者還反批少女沒有誠信，說要循法律途徑提告，所幸少女最沒上當。

王雅琳說，少女母親找上消保官後，她解釋說通訊交易是收到商品7日內，沒有任何理由就可以退貨，更何況還沒有收到，並沒有法律問題。此外，還有人買壯陽藥，發現沒有療效才驚覺上當。

王雅琳指出，一頁式網站主要特徵包括強調「貨到付款、免運費、有7天鑑賞期、可拆箱驗貨、售價明顯低於市價、限時限量促銷、網頁無公司地址或客服電話…等」，消費者購物時應選擇有信譽，且在台有登記營業地址的網路賣家，或有第三方支付服務者，比較有保障，「FB」、「IG」、「LINE」等社群平台，不是購物網站。