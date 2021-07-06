教育部爭取「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」及「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」列入公費疫苗第七類施打對象，首批COVID-19疫苗將於8日配達，新北市教育局表示，本次新北共獲配1萬1900劑，8日起將採分時段、分流至指定場域開始施打疫苗，預計於12日完成。

新北市教育局指出，中央考量多數私立幼兒園未有暑假，在7月後持續提供家長送托服務，而兒童課後照顧服務中心為提供家長暑假期間照顧其子女需求，所以讓該等教育場域主要提供服務人員接種疫苗間接保護幼兒或學生，因此列為優先施打對象。

教育局說，新北市核定施打對象人數為全國最多，包含幼兒園教職員工計1萬1692人及兒童課後照顧中心208人，呼籲為了教職員工及孩子健康，盡速於復課前完成疫苗施打。

教育局說，本次協助疫苗施打醫院有6所，分別為醫療財團法人徐元智醫藥基金會亞東紀念醫院、行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院、新北市立土城醫院、佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院(施打場地為雙和靜思堂)、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕醫院(施打場地為新市國小)及新北市立聯合醫院(施打場地為二重國小)。

教育局長張明文表示，非常感謝醫護人員及學校工作人員的協助，醫護人員平時支援大型接種站已非常辛苦，為讓孩子們順利復課時提升保護力，在假日更付出支援疫苗施打。另外，提醒幼兒園及課後照顧中心，施打疫苗請務必依安排時段準時到施打地點，並落實防疫措施，以確保每位教育夥伴的健康安全。