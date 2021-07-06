總統府提供

蔡英文總統今天上午接受海地共和國新任駐臺特命全權大使潘恩呈遞到任國書，歡迎他來臺履任，期盼兩國持續深化夥伴關係。她說，潘恩在公部門及民間企業的資歷完整、表現亮眼。這次來臺履新，也代表海地對兩國邦誼的重視。

海地大使今天呈遞到任國書儀式在總統府舉行，包括總統府秘書長李大維及外交部長吳釗燮等均在場觀禮。

蔡英文指出，今年4月兩國建交滿65年，回顧這幾年來，臺灣和海地在醫療衛生、農業、教育等領域持續密切交流，也展開各項基礎建設的合作計畫，創造了許多成果。過去一年多來，我們兩國也一起面對疫情的挑戰。

去年，臺灣跟各國合作，舉辦了拉美及加勒比海地區第1屆「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會，海地也共同參與。她也再次感謝海地的摩依士總統在去年聯合國大會，發言支持臺灣的國際參與，並請潘恩向摩依士轉達來自臺灣的感謝和問候。

蔡英文提到，潘恩大使年輕有為，在公部門及民間企業的資歷完整、表現亮眼。這次來臺履新，也代表了海地對兩國邦誼的重視。她期盼在潘恩的協助下，兩國持續深化夥伴關係。

她強調，潘恩大使經驗豐富，對公共政策非常熟稔，相信在兩國各領域的合作上，可以提供許多寶貴的意見。這次派任也是潘恩第一次來到臺灣，蔡英文除再次表達歡迎之意，也祝福他工作順利圓滿。