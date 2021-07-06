陳淑芳（左二）與校長和教育局督導合影。（陳淑芳本人提供）

82歲金馬影后陳淑芳今（6日）一早赴台北市立建成國中施打疫苗，稍早接受本報電訪，透露這次台灣疫情爆發、升三級警戒後，第一次坐私家車出門，姪子開車接送 ，她說「上禮拜五登記，說9點半報到，我回到家大概10點40左右，前後差不多1個小時而已，真的很快」，也大讚現場動線很好，過程都非常順暢，禮堂還有冷氣吹，完全不會覺得不舒服。

陳淑芳笑曝剛到櫃檯報到，就被服務人員認出來，問她是不是《孤味》的阿嬤，「我戴上面罩跟口罩，看不到臉捏，對方說聽到我的聲音就知道是我了」，最後也大方與對方合照。至於打針的感覺，她表示「看新聞都覺得針好像很粗，本來我還跟問說『我很瘦手臂上的肉夠不夠針打下去』，但其實就像被大隻蚊子叮到一樣的感覺，護士叫妳吸氣就打下去了」。並稱讚自願做義工的校長跟督導，都耐心陪伴老人家聊天放鬆心情，「還送我到門口，真的很感恩」。

打完之後到旁邊休息半個鐘頭之後離開，陳淑芳本來聽說施打完要喝250CC的水，所以特地用保溫瓶裝水帶出門，但護士建議現場人多口罩最好不要拿下來，「所以我就回去再喝」，一到家她也立刻把全身的衣服都脫下來放進洗衣機，目前有朋友陪伴在家，「台南夏林海鮮餐廳之前有寄來一些冷凍包，我們等一下中午準備吃麻油雞跟佛跳牆」。

最後不忘再次呼籲全國的老人家不要害怕，「如果醫生評估過後沒問題，就趕快出來接種，打了才有免疫力，之後你們要出門買東西都很方便，但大家打完之後沒事還是多待在家，等解封了再出去，剛解封也不要一窩蜂跑出去」，更貼心祝福大家平安健康。