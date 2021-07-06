為了振興半導體產業，美國政府砸下重金發展，並透過補助方式吸引外國企業赴美設廠，引起三星、台積電等大廠參與，然而英特爾執行長Pat Gelsinger卻投書媒體，喊話希望高達520億美元的政府補助，不要給只在美國設廠製造，但製程技術、IP專利權不屬於美國的公司，引起熱議。分析師陸行之則以4點分析痛批，英特爾打從心裡沒把台積電當合作夥伴，使用台積電代工也只是暫時逼不得已。

針對Pat Gelsinger投書媒體的舉動，陸行之認為，文章就是針對台積電而來，且若英特爾真的要大量使用台積電進行先進製程代工，台積電拿到補助不是也能降低英特爾的成本嗎？

陸行之說：「所以我認為Intel所謂的IDM 2.0、代工服務就是要跟台積電對幹，CEO Pat打從心裡沒把台積電當作合作夥伴，當然搶美國政府補助也不能落人後，使用台積電代工也是暫時逼不得已。」

此外，陸行之也提醒，台積電不需要熱臉貼冷屁股，「如果台積電因為英特爾的力阻，就拿不到fair shares的補助在美國設廠，表示美國政府的美國製造政策有針對性，不鼓勵外資到美國設廠，也不把我們當作盟友，台積電不需要熱臉貼冷屁股，執意增加高成本產能，弄個樣板廠敷衍一下就好。」

而若英特爾並不是台積電的真正夥伴，應該要思考英特爾會想搶哪些台積電的客戶？陸行之點出，「我認為伺服器，電腦，網路相關的（AMD、Nvidia、Broadcom、Marvell、Xilinx) 比較搶不走，但手機相關的高通、車用半導體及數據中心系統的客戶比較有機會。」

最後，陸行之也批評，「英特爾最近跑到歐洲，到處爭取歐盟補助設廠，那請問英特爾有把最新的製程技術及IP留在歐盟了嗎？」