彰化縣1名游姓老翁，因沉迷賭博缺錢花用，心生歹念相中同層租戶的獨居女子，偷取房東鑰匙後，深夜持摺疊刀闖入女子房間，恐嚇被害人交出存錢筒，女子不敢抗拒交出存錢筒後，游翁便離去，事後女子報警警方循線逮人，游姓老翁訊後依涉犯攜帶兇器侵入住宅強盜罪，遭彰化地院判處有徒刑8年。

這起事件發生在今年2月9日凌晨2點，游姓老翁擅取房東存放的備份鑰匙準備闖空門，沒想到開門就驚醒熟睡的獨居女子，游翁手持摺疊刀恐嚇說「我要搶劫，但不會傷害妳」，女子不敢反抗從衣櫃拿出裝有2150元的存錢筒給游翁，游翁得手後離去，返回自己的租屋處。

判決書指出，狡猾的游翁事後還將鑰匙丟棄在附近醫院的停車場，將得手的存錢筒內錢財取出後，把存錢筒丟棄在租屋處附近的公園樹下，警方獲報後循線逮到游男，並查扣犯案時所穿戴的帽子、口罩、折疊刀，及贓款2150元。

法官審理時，認為被告曾經對親屬觸犯加重強制性交罪，遭判刑有期徒刑8年，按月領取彰化縣政府中低收入老人生活經貼，被逮時游翁還辯稱，當時是跟被害人問說有沒有錢可以給他，被害人就直接給他現金，他強調是跟對方借錢，不是搶劫。

法官審酌，認游翁所持折疊刀，金屬刀刃銳利，如持以攻擊，足以對人之生命、身體造成危害，核屬兇器無誤，被告本案犯罪手段，同時符合2款加重要件，罪質不輕，不法程度隨之昇高，同時意味手段更加危險，考量游翁坦承犯行不諱，犯後態度尚稱良好等一切情狀，量處其刑，可上訴。