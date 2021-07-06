新北市樹林區一位劉姓女子因不滿潘姓前男友另結新歡，3日邀約潘男女友（A女）到住家談判，未料劉女已找來6位友人助陣，開口要求A女與潘男分手，A女拒絕卻遭劉女等7人圍毆，甚至逼A女將異物塞入下體，而潘男見狀不僅沒阻止，還搶走A女提款卡。警方表示，全案依妨害性自主、強盜罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解，18歲潘男原與劉女交往，但後來因故分手，改與A女交往，劉女懷疑A女介入感情才會分手，便與A女相約談判，而劉女不僅找了6名友人助陣，還找了潘男見證，劉女逼迫2人分手不成，便與友人一同圍毆A女，甚至逼迫對方將異物塞入下體，導致A女頭臉部、下體撕裂傷。

A女轉向潘男求助，未料潘男不僅沒幫忙，還趁機搶走A女皮包內的3000元現金，並逼問提款卡號碼，一群人持續欺凌A女一整夜，事後A女不堪其辱，在父親陪同下驗傷、報警。

警方獲報後，循線掌握劉女一行人行蹤，發現6位友人有2位未成年，雖然A女稱對方有拍攝不雅影片，但查無影片證物，而對於A女聲稱有被迫服用毒品咖啡包一事，現場也未查獲相關毒品。

警方表示，目前已依妨害性自主、強盜罪嫌將劉女、潘男、6名友人移送地檢署偵辦，另外劉女等人也違反《傳染病防治法》室內禁聚5人以上規定，已開立檢舉單，函送衛生局裁罰。