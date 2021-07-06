大陸英文《中國日報》網6日報導，知情人士日前透露，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時被美方拒簽，拜登政府一方面試圖順應美大學院校要求大量吸收中國留學生、保證學費收入的呼聲，另一方面說一套做一套，仍舊延續打壓理工科中國研究生和學者的錯誤政策，嚴重損害中國留學人員合法權益。

據介紹，近日，500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時，被美使領館以不符合美「《移民和國籍法》第212條(f)款及第10043號總統令」為由拒簽。近期，這些學生發出聯名信，要求美方切實解決對中國學生的歧視打壓問題。

據悉，這500多名學生均為申請赴美攻讀博士或碩士學位的研究生，大部分學習電氣電子工程、電腦、機械、化學、材料科學、生物醫學等理工類專業。擬就讀的美國高等學府包括哈佛大學、耶魯大學、加州大學柏克萊分校、麻省理工學院、約翰斯．霍普金斯大學等，約1／4學生獲得了美方獎學金，絕大部分學生辦理簽證的時間是在美新政府上台後。

根據美學術機構統計，大約每年有3000至5000名理工科中國研究生以及目前在美訪學的大批理工科學者赴美簽證將受到影響。

據了解，美方惡意打壓中國留學生和學者的無理行徑也引起了美國教育界的關切和擔憂。今年6月10日，美國教育委員會主席米切爾代表全美30個高等教育機構致函美國務院東亞和太平洋事務局、領事局、國際安全和不擴散局、教育與文化局負責人，表示「收到了關於10043號總統令被非常廣泛地適用而引發麻煩的報告」，對由此延誤中國學生學術生涯和關鍵專案進度表示關注，要求美國務院再次就該總統令的執行情況予以說明。

針對川普政府惡意打壓中國留學生，中國教育部曾於2019年6月發布「赴美留學預警」。

針對美時任總統川普2020年5月29日簽署第10043號總統令，外交部發言人趙立堅同年6月1日作出回應，指出美方有關做法是赤裸裸的政治迫害和種族歧視。

據知情人士透露，拜登政府上台以來，仍接連發生大陸赴美學者和留學生簽證受阻或遭到拒簽、在機場被無故長時間搜查盤問甚至原機遣返、在美期間遭到騷擾、無理扣留或安全部門約談等事件。

知情人士表示：「美駐華使領館今年5月初重新開放學生簽證以來，美方一方面試圖順應美大學要求大量吸收中國留學生、保證學費收入的呼聲，展示其在教育領域對華合作的姿態；另一方面說一套做一套，仍舊延續川普打壓理工科中國研究生和學者的錯誤政策，嚴重損害中國留學人員合法權益。」

知情人士指出：「希望有赴美計畫的中國學生和學者透過近期美方一系列逆行倒施行徑進一步認清美國政府變本加厲打壓中美人文交流的政策實質，對赴美留學和訪學作出客觀、理性的評估和預期，避免自身遭受不必要的損失。」