高雄前副市長陳金德出任隆大獨立董事 12:202021/07/06 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隆大營建（5519）6日召開股東常會，改選7席董事，董事長陳武聰續任，陳又齊擔任副董事長，高雄前副市長陳金德則出任隆大獨立董事。 隆大6日新改選、當選的董事名單，包括陳武聰、陳又齊、一功投資法人代表林哲鋒、大進投資法人代表郭漢龍、以及林向愷、江雍正、以及陳金德等3席席獨立董事。 股東常會之後，隆大召開董事會，推選陳武聰續任董事長，隆大副總經理陳又齊擔任副董事長。 上海銀董事長 李慶言接任 黃珊珊架空黃世傑 派親信監督 #隆大 #陳金德 #獨立董事 #陳武聰 #副市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市7醫院 明起全民免費PCR普篩 04:102021/07/06 焦點要聞 鼓勵老人家出門打疫苗 陳淑芳今早接種曝感想：像蚊子叮到一樣 12:062021/07/06 娛樂 石門水庫遊艇業救觀光 爭取打疫苗 04:102021/07/06 地方新聞 大墩典藏品線上看 主任陳文進化身金牌導覽員 14:262021/07/06 生活 環南市場今復市 陳時中視察：斬斷傳播鏈 相信生意會越來越好 09:422021/07/06 生活 《傳產》疫情趨緩 高雄亞洲新灣區啟動標售作業 12:512021/07/06 財經 唐鳳疫苗預約系統 3離島先試辦 04:102021/07/06 焦點要聞 中榮打造孕婦疫苗專屬門診今開打 13:352021/07/06 寶島 藍推４公投不在籍投票 中選會：來不及 04:102021/07/06 政治要聞 黃珊珊》台北市7家醫院PCR篩檢免費 09:052021/07/06 生活 中美洲外第一個分支機構 中美洲銀行駐台辦事處今成立 11:592021/07/06 政治 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》主力用2時段掛假單騙散戶 證交所出手管了 - 財經 地緣政治風險 聯電因禍得福 - 財經要聞 - 工商時報 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 疫情趨緩 712微解封有譜 - 日報 大咖炒完鋼鐵、航運後 下一波多頭爆點浮現 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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