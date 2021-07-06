隆大營建（5519）6日召開股東常會，改選7席董事，董事長陳武聰續任，陳又齊擔任副董事長，高雄前副市長陳金德則出任隆大獨立董事。

隆大6日新改選、當選的董事名單，包括陳武聰、陳又齊、一功投資法人代表林哲鋒、大進投資法人代表郭漢龍、以及林向愷、江雍正、以及陳金德等3席席獨立董事。

股東常會之後，隆大召開董事會，推選陳武聰續任董事長，隆大副總經理陳又齊擔任副董事長。