鄉林建設集團董事長、中華民國商業總會主席賴正鎰今（6）日表示，三級新冠疫情削弱政府打房雙2.0的原子彈力道！上半年推案量短少，但預期第四季房市有機會拉尾盤，總推案量約1.1兆元。

全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，政府七月推出實價登錄與房地合一「雙2.0」的打房原子彈，5月遭新冠疫情削弱原本預估的打房力道，尤其歷經半年預告，建商遞延推案，消費者自我調適後，只是推案銷售與購地放緩，但對基本盤的房價並無影響，反而因物價指數攀高產生通膨疑慮，出現高資族選擇置產避險的轉移效應。

賴正鎰表示，第三季推案量冷清的可以，他舉例六都的雙北市、台南與高雄市今年上半年預售案推案量，均較去年同期少了2成多，僅桃園與台中推案量仍有正成長，但推案速度放緩。他也認為全台疫苗施打率已經突破10%，還會提速增長，疫情若能在七月中旬解除三級後趨緩，Q3報復性消費出籠，房地產Q4推案量就會恢復常態。

總體來說，去年推案總銷達1.6兆元的盛況雖不再，但今年房市「先蹲後跳」，今年Q4將會急拉尾盤，預估全年總案量可維持在1.1兆元規模。