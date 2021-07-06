資安廠商趨勢科技今天宣布與聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）攜手合作，為馬來西亞、泰國、菲律賓及越南的資安營運中心與電腦資安事件應變團隊，提供進階威脅防禦訓練。

趨勢科技發布新聞稿說明，本次合作主要著重目標式攻擊、勒索病毒、變臉詐騙等最新的網路攻擊趨勢，以及能有效對抗這些威脅的相關資安方法和技術。

根據UNODC的2021年「黑暗網路對東南亞地區的網路犯罪威脅」報告指出，網路犯罪在東南亞地區正不斷演變及成長，包括與日俱增的惡意程式與勒索病毒、分散式阻斷服務攻擊（DDoS）、資料外洩及網路釣魚，且經常危及國家關鍵基礎設施。

UNODC與趨勢科技攜手合作，設計一套專門的事件應變訓練課程，來提升公私部門的事件應變能力及成效。這套課程的設計是專為培養學員在面對目標式攻擊時的網路犯罪調查與事件應變能力。（編輯：張良知）1100706