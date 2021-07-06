我國近期新冠肺炎疫情嚴峻，近日傳出時常與民眾接觸的勞保局有同仁確診，對此，勞保局證實國年年金組有同仁確診，也已匡列11人，至今全數快篩皆為陰性、PCR則待確認，但勞保局包括編制內、委外等僅有個位數同仁確診，這些同仁都是辦公室內勤工作；至於遭質疑分流辦公不同調，勞保局主秘徐振源說，各地辦事處因應洽公民眾增加，於7月1日起取消分流辦公，而總局內則因為密閉空間、染疫風險高，因此仍維持分流上班。

徐振源說，中央流行疫情指揮中心5月中旬後實施三級警戒，洽公民眾約減少5成，因此分流上班後人力仍可應付，但6月7日行政院祭出紓困方案，部分民眾親洽辦事處查詢如投保情況等資料，但人力難以及時消化，導致部分民眾在外排隊、增加群聚風險，因此從7月1日起各地辦事處取消分流辦公。

徐振源提及，基於各地辦事處會時常接觸不特定人，希望納入疫苗優先施打對象，也把這樣的聲音向勞動部內回報，希望盡速納入。