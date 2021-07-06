台南市列管的非法日租套房有上百家，因應未來微解封後可能出現的旅宿訂房潮，市府觀光旅遊局超前部署，針對隱身市區住宅或社區大樓內的非法日租套房，邀集各局處加強查緝，避免防疫產生破口。

觀旅局表示，非法日租套房通常透過各大訂房網，如agoda及booking.com等刊登非法廣告營業，鑑於業者往往未能落實防疫，又不作消防安檢，加上擾鄰嚴重，也無投保公共意外險，旅客入住令人擔憂。

觀旅局指出，全市去年列管在案的非法日租計有117家，列管案件每年均會逐案辦理聯合稽查，採輔導與裁罰並重，去年共裁罰110家次，裁罰金額735萬6000元，但也輔導26家非法業者轉為旅宿合法登記。今年迄今已裁罰55家次，裁罰金額426萬6000元，同時也輔導6家合法登記。

因應7月12日微解封在即，觀旅局持續派員到場查緝，5日稽查4家非法日租套房，結果發現有1家轉型長租，1家入內後無營業樣態，2家雖無法入內，但後續仍將依網路營業事證，辦理後續裁處事宜，觀光發展條例除可罰鍰6萬元以上、30萬元以下，並勒令歇業外，一旦勒令歇業仍繼續經營，得按次處罰，主管機關得移送相關主管機關，採取停止供水、供電、封閉、強制拆除或其他必要可立即結束經營的措施，且費用由經營者負擔。

觀旅局長郭貞慧說，該局已掌握非法營業情形並積極納管，對未領取登記證的業者，採輔導與裁罰並重，除希望非法業者盡速依法申請設立登記或轉型退場，也定期函文各知名訂房網站通知下架，並公告違規業者名單。

尤其，現在正值防疫作戰關鍵時刻，觀旅局也呼籲解封後第一時間想到台南旅遊的民眾，訂房時先查閱台南旅遊網或台灣旅宿網，務必選擇合法旅宿入住，才能維護自身住宿的安全。