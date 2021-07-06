桃園72歲高齡接種6日開放，原預定6日至8日不開放73歲以上補打，但桃園市長鄭文燦5日宣布開放73歲以上在籍長者前往接種站補打，對此有里長表示公告均已印好但市府突然更改，直批市長朝令夕改，更強調「這已經不是第一次！」

桃園高齡接種6日至8日持續接種，有里長表示3日接獲通知6日至8日不開放民眾進行補打，並製作通知單提醒補打民眾應至網路進行預約，但5日晚間卻見市長於臉書說明開放73歲以上在籍長者6日至8日可前往接種站補打，里長直批朝令夕改，更強調臨時更改並非首次，呼籲市長應規劃好再公布。

里長指出，3日市府「斬釘截鐵」向里長表示未來不再開放補打，沒有依照規定時間來施打的長輩，必須自行去醫療院所預約，但5日突然改為開放，且在完全沒有告知里長的情況下就自己在臉書上宣布，直呼「真的傻眼」

對此桃園市衛生局證實，原本確實不打算開放接種站進行補打，並希望補打民眾至合約院所、衛生所進行預約，但桃園市長鄭文燦5日上午於市府防疫會議中表示仍應讓民眾方便施打，決定開放接種站11點後可供補打民眾前往補打。

桃園市新聞處則補充，關於接種站開放補打的資訊於5日已發布新聞稿宣布，並非透過市長臉書宣布，且相關資訊都有請區長通知相關單位與里長等協助夥伴，新聞處也進一步強調，這次補打僅限定「桃園在籍」才可以前往接種站進行補打。