新北市長侯友宜今（6日）上午前往接種站關心駕駛朋友疫苗施打情形。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（6日）上午前往接種站關心駕駛朋友疫苗施打情形。（新聞局提供）

疫情嚴峻，經中央、地方多日協商，新北公車、新巴士、捷運駕駛和站務人員今、明2天分梯施打疫苗；新北市長侯友宜今（6日）上午前往接種站關心駕駛朋友疫苗施打情形，一早就施打將近600人，他說駕駛人員不僅維續公共運輸正常服務，更是確保每日近百萬乘客防疫安全的第一線戰士。

侯友宜說，整個疫苗的接種非常的踴躍，總共要施打2696名，今天預定施打800人，一早就打了將近600人，所以讓整個大眾運輸的整個從業人員都能夠先確保他身體的健康，可以保護整個乘客的安全，這也是施打最重要的目的，也一切按照中央的規定來辦理，希望讓這些大眾運輸的司機們都能夠先得到免疫，讓安全確保，能夠保護所有的乘客。

新北市交通局長鍾鳴時表示，新北公車駕駛有2608人、捷運公司一線人員177人、新巴士駕駛184人 ，合計2969人；新冠肺炎疫情爆發前，僅新北公車平均每日載客量就高達80萬人次，現況雖受到疫情影響大減，惟仍必須優先保護維持行車安全的駕駛朋友。

交通局在衛生局協助下，新北公車、新巴士、捷運駕駛和站務人員於今、明兩天分梯施打疫苗，由亞東醫院負責疫苗注射，藉以全面強化公共運輸防疫安全，讓乘客能更安心搭車，且全面提升公共運輸服務量能。