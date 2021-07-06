台積電慈善基金會攜手愛心企業，今共同捐贈200台筆記型電腦及80台平板電腦給新北市公立國中小學。（新北市教育局提供）

新冠肺炎疫情持續影響，各級學校紛紛採取線上教學。台積電慈善基金會攜手愛心企業，今共同捐贈200台筆記型電腦及80台平板電腦給新北市公立國中小學，盼協助弱勢生學習，也贈送150組線上學習平台「1號課堂」全年暢聽會員帳號，支援教師提升遠距教學品質。

教育局長張明文表示，感謝台積電發起捐贈活動，攜手台灣微軟、荷商聯想及遠見天下等善心企業，捐贈筆電和平板供新北弱勢生免費使用，更提供免費線上學習平台帳號給教師使用，配合市府推動的「校校有閱讀推動教師」計畫，師生在防疫期間可零距離善用學習資源。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，將盡全力提供學童完整的學習設備，停課了不要緊，孩子可以在線上繼續學習。另外，許多具有教育熱忱的老師也渴望繼續學習，感謝有「1號課堂」豐富的線上有聲課程，補足部分研習課程因疫情而取消的缺口。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成說，微軟長年落實縮小數位落差的目標不遺餘力，這次疫情讓線上學習面臨挑戰，但希望透過提供筆電搭配作業軟體來盡一份心力，運用科技力量為新北弱勢學生提供軟硬體支援，讓他們安心學習。

海山國小校長林瑞昌表示，自從停課後，老師開始透過視訊線上教學，瞭解學生在家學習與生活狀況，而家庭經濟弱勢的學生是最需要被關心的，協助這些學生解決問題，不僅能提升他們的學習意願，更是學校責無旁貸的責任。丹鳳高中老師歐陽立中指出，有了「1號課堂」線上學習平台，研習選擇更多樣，又受教育局研習時數認可，老師研習也不受時間和地點影響。

教育局表示，學生在家線上學習需求，若無資訊設備或網路者，市府已備妥3萬台平板、1萬3000片行動網卡及2000台wifi分享器，提供經濟弱勢學生優先使用；此外，新北市全國首創建置的親師生平台(https：／／pts.ntpc.edu.tw)，也可透過單一帳號簽入，學生可線上學習超過百項的學習資源，學習歷程可轉換為學習點數，兌換學用品，實踐疫情不停學的目標。