高鐵延伸宜蘭案預計在7月底前選定高鐵宜蘭站設站場址，今天（6日）宜蘭市長江聰淵等人，建請交通部選址「宜蘭車站」，可透過現有的台鐵宜蘭站的規畫，讓高鐵早日運行蘭陽平原。

高鐵宜蘭站從北到南有四城、宜蘭車站、縣政中心、羅東等4站點，將擇一作為高鐵宜蘭站，宜蘭縣政府建議選擇縣政中心站，但今天江聰淵等人以基於「加速實現高鐵東移宜蘭動工」、「妥善利用現有場站空間」、「搭配公有土地與已動工之交通轉運設施」、「降低政府財務風險與投資成本」等考量，建議選擇宜蘭車站。

江聰淵發布聲明表示，高鐵延伸宜蘭是政府提出紓解宜蘭對外交通的管道之一，同時也是銜接東部快鐵，進而完成國家軌道運輸網的重要基石，已完成路線選定的高鐵東移宜蘭案，只要宜蘭端站址選定後，即可展開動工前置作業，為蘭陽平原的發展開展新局面。

江聰淵指出，從場站開發用地取得、三鐵共構後的路網銜接、民眾轉乘習慣與便利性、場站周邊發展潛力、工程財務可行性等評估，應選址宜蘭車站。