全國電(6281)今(6)日舉行股東會，通過配發5元現金股利。全國電今年將著重強化線上購物平台服務，並拓展合作夥伴，推出更多元產品，並藉由數位行銷打造品牌力，追求穩健成長。

受惠宅經濟推升3C、大家電銷售，全國電子去年業績創新高，營收為194.76億元，年增11.13%，稅後淨利5.82億元 每股盈餘為5.87元。今日股東會通過盈餘分配案，每股發放5元現金股利，以今日盤中股價84.7元計算，殖利率約5.9%。

全國電今年5月營收達23億元，月增37.4%，年增約14%，1-5月營收84.83億元，年增9.1%，為同期新高。第二季為傳統旺季，受惠於空調、冰箱等夏季大家電買氣暢旺，以及遠距模式帶動筆電銷售熱絡，有利於6月營收維持高檔，帶動第二季營收挑戰60億元。

全國電子近年積極進行轉型，展店重心放在新型態的Digital City，該店型在家電、資通訊商品的產品比重約7：3；全國電今年預計再新增12家店面達38家，也增添今年業績成長動能。

此外，台股造市者制度於7月正式上路，條件包含上市櫃滿1年，日均量、周轉率及波動率較低，以及近年財報無虧損、EPS大於2元，且近1年有配息。全國電子將有機會入列。

全國電第一季業績持續比去年同期增長，營收45.09億元，淨利1.36億元，每股淨利1.38元，優於去年同期之1.19元。