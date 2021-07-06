IC測試載板廠雍智科技(6683)公布2021年6月自結營收1.37億元，月增達22.32％、年增達45.89％，改寫歷史次高。帶動第二季營收3.78億元，季增7.96％、年增達28.27％，連5季改寫新高。累計上半年營收7.28億元、年增達34.53％，續創同期新高。

雍智股價6月底觸及388元波段高點，近日拉回352～384元區間高檔盤整。今（6）日持平開出後一度小漲0.53％至379.5元，惟隨後在賣壓出籠下翻黑，截至午盤下跌2.5％。三大法人持續偏多操作，上周合計買超494張、昨日續買超102張。

雍智受惠5G手機晶片及WiFi 6規格世代交替，帶動測試載板及探針卡出貨強勁，AI及高速運算（HPC）應用晶片預燒需求增加、射頻及電源管理IC測試需求強勁，亦推升IC老化測試載板及微機電（MEMS）探針卡出貨動能，使今年以來營運動能暢旺。

雍智6月營收動能顯著回溫，雙位數「雙升」創歷史次高，帶動第二季營收連5季改寫新高，法人看好第二季獲利將同步創高，第三季成長動能進一步轉強、下半年旺季營運可期，全年成長表現持續看俏。雍智不評論法人評估數字。

亞系外資指出，雍智取得大客戶聯發科認證，下半年獲得更多智慧手機系統單晶片（SoC）測試載板訂單，在部分單品取得逾半數訂單，且在物聯網、Wi-Fi等非智慧型手機領域亦有新專案進行，下半年將有超過3個新專案陸續啟動。

亞系外資預估，雍智進行專案尚有超過2億元的未消化訂單，後續再購訂單將在今年底至明年貢獻更高毛利率，看好第三、四季營收逐季創高、分別季增13％、9％，將今明2年每股盈餘預期分別調升8％、12％，目標價自450元調升至475元，維持買進評等。