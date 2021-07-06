在迅銷與軟銀等權值股引領下，日股6日上漲，早盤結束時，日經收28,725.81點，漲127.62點或0.45%。東證收1,959.34點，漲10.35點或0.53%。

早盤交易期間，大金漲3.7%，迅銷漲0.8%，軟銀漲1.4%，光是這3檔權值股的漲幅，就對早盤收紅的日經指數有四分之三貢獻度。

由於新冠疫情升溫，日本政府很可能會在8日決定，將大東京地區原訂11日將結束的較寬鬆版緊急狀態再度延期。

三井住友DS資產管理指出，投資人看似再進場，但較小心謹慎。東奧即將復賽，市場擔心屆時因大量運動員與全球媒體湧入下，新冠疫情將會一發不可收拾。因此，日股漲幅受限。

日經指數中，上漲4.5%的日立造船漲幅最大，同時，跌最多的是三菱汽車，下挫3.1%。

至於東證指數，航運漲最大，上漲3%。其次是礦產業上漲2.9%。至於原油與煤炭生產商也漲2.7%。表現最差者方面，藥廠跌幅最大，下跌0.4%，證券類股跌0.3%，然後是運輸業者跌0.2%。