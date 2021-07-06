據實價登錄最新資訊揭露，台中市北屯區崇德路二段326號、屋齡高達33年的5層樓透天厝，於今年6月以1.19億元的高價售出！該筆億級透天厝建坪約209.49坪、地坪約62.92坪，其中1、2樓作店面使用，由摩斯漢堡台中崇德二店長期承租，經查砸上億搶當摩斯房東的買家，正是先前已在當地斥資逾23億元購地的上市建商遠雄。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，崇德商圈土地搶手，之前市場曾有傳言該透天以超過8000萬元售出，而結果證實為建商海砸上億元，價格超乎市場預期。遠雄購入該筆透天店面算盤打得精準！至少有四大好處：首先，「危老獎勵」，因該透天厝屋齡逾30年，符合危老重建門檻；其次，「租金收益」，摩斯漢堡目前穩定經營，土地整合期間，仍可續租，投資收益無空窗期；第三，「基地臨路」，購入該透天後，整個基地從單面臨路晉升為雙面臨路，未來社區動線、棟距都更好；第四，「正門牌效益」，整合後的基地臨崇德路幹道，往後推案可掛上正崇德路門牌，含金量提高。

事實上，近年台中三大屯區附加價值高的高總價產品，買氣表現不錯，據台灣房屋集團趨勢中心統計三大屯區的實價登錄交易總價帶分佈，結果顯示，2021年至今為止，超過4000萬元的高總價交易佔比達4.1%，與2019年疫情來襲前的2.9%相較，增加1.2個百分點。

台灣房屋台中青海特許加盟店店長廖鴻源表示，手頭資金豐沛的企業及高資產富豪，需為滿手資金找到理想投資去處，因此在疫情影響下，「危機入市」的念頭較強烈，使今年高總價交易佔比有增溫現象，也因這類客群置產，看重長線收益性與增值性，所以具租賃商機的店面、地坪持分大的透天厝，便成為近期的熱搜物件。

廖鴻源進一步指出，以往店面的屋主對價格較堅持，但疫情讓部分屋主態度略有鬆動，而不少企業與富豪看好店面需求將在疫情平復後回溫，所以只要投報率符合預期的2%以上，投資者就願意逢低進場卡位。此外，近年三大屯區的精華土地日漸稀少，因此包括逢甲、七期、十一期等精華區，都有建商針對透天厝進行土地整合，所以企業、富豪購入透天厝，除了自用或出租外，亦有可能因建商整合而受惠，為此類產品的市場性加溫。