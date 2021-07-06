對於國安會前秘書長邱義仁公開稱美國根本不贊成台獨，國民黨副祕書長黃奎博表示，「『不支持』台獨」是多年可見的美國官方立場，被前總統陳水扁封為「民進黨頭號軍師」的邱義仁，非常坦白地向綠營和支持台獨的群眾交代了台獨困境。

邱義仁去年說「除非是瘋子，才會搞台獨」，遭前副總統呂秀蓮質疑「向中共表什麼態？交什麼心？」，民進黨立委、國際部主任羅致政則認為，邱的說法符合蔡英文總統對兩岸關係的不挑釁、不冒進。對此，黃奎博認為，以邱義仁與民進黨政府關係之深，他這樣的說法一定經過縝密計算，在中共與美國雙重壓力下，既向中共喊話、又向美國交心。

黃奎博說，他也注意到，即使民進黨還有「台獨黨綱」，但民進黨行政部門部長級以上高官、公開自稱主張台獨的，大概只有擔任行政院長時的副總統賴清德一人，其他充其量是說「台灣傾向維持現狀」、「我們已經是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國（台灣）」、「台灣從來不是中國（或中華人民共和國）的一部分」，這也顯示「台獨運動有它的玻璃天花板，雖然不容易看見，但大家心知肚明限制就在那兒」。

談到中共總書記習近平在百年黨慶上說，「要堅持一個中國原則和『九二共識』，推進祖國和平統一進程」，也要以決心、意志與能力「堅決粉碎任何『台獨』圖謀」，黃奎博認為，民進黨政府的官方看法就如前行政院長林全所說，大陸講的｢一中原則」就是要消滅中華民國，但也質疑，國民黨李登輝、馬英九執政時，中共也是主張它自己定義的「一中原則」，兩岸交流卻可開啟、深化，而中華民國仍然屹立不搖？

黃奎博提到，蔡政府的外交部認為中共的一個中國原則是虛構的，台灣沒有接受「九二共識」，但陸委會卻只說「2300萬台灣人民早已拒絕中共片面的『一個中國原則』及『九二共識』」，「歷史已經翻過一頁，我們認為已無須再討論『九二共識』的相關問題」，顯然對外國和對大陸釋放的訊息不同。

黃奎博分析，外交部全面否定「一中原則」與「九二共識」，而陸委會則留了一點想像空間，聲明拒絕「中共片面定義的『一中原則』」，卻不說也拒絕李登輝政府時期就定義、容許兩岸各自表述的「一中原則」，更沒否認「九二共識」確實存在過。至於為什麼會這樣矛盾，這只有讓全面執政的民進黨自己回答了。