女星伊能靜相隔近一年後，終於和在美國讀書的19歲兒子「小哈利」相聚，母子把握相聚時光、幾乎都黏在一起，伊能靜近日則帶著小哈利和女星黃璐聚餐，穿中空裝露肚的伊能靜解放蠻腰，不過她卻驚現大圓臉，又黑又粗的眉毛也很搶鏡，所幸黃璐接著曬出伊能靜自拍美照，側臉入鏡的伊能靜臉蛋顯得細長、消瘦，讓伊能靜得意說：「還是自拍好看」。

去年到美國讀書的小哈利，日前搭機飛到大陸與伊能靜相聚，母子把握團員時刻，伊能靜也被拍到不少與小哈利享受天倫的照片，而伊能靜近日則帶著小哈利和黃璐聚餐，母子開心舉杯拍照，53歲伊能靜俏麗穿著條紋短版上衣，大秀白嫩蠻腰，但照片中的伊能靜臉蛋看起來圓潤不少，又黑又粗的眉毛更是搶鏡。

黃璐曬與伊能靜聚會照。（圖／取材自黃璐微博）

黃璐事後則再曬一系列與伊能靜的自拍照，在伊能靜掌鏡之下，她的臉蛋比例顯得細長、消瘦，黃璐也發文揭露伊能靜拍照嗜好：「她說，還是自拍好看」，也讓外界見識到，伊能靜抓角度拍美照的功力實在太強。

伊能靜抓角度拍美照的功力驚人。（圖／取材自黃璐微博）

儘管伊能靜沒有在微博提到與小哈利的近況，不過母子倆早在上月中就出現在黃璐的聚會照，伊能靜開心對著鏡頭擺出「牙齒痛」的姿勢拍照，53歲伊能靜和小哈利的合照看起來不像母子，反而像姐弟，同時，伊能靜也帶著小哈利和4歲女兒「小米粒」現身上海迪士尼，在路人視角下的伊能靜，隨興地手托下巴、坐在沙發上看表演，伊能靜的五官俏麗和顏值精緻，整體狀態極佳，不愧是演藝圈著名的美魔女代表。

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