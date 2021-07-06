目前國內新冠疫苗施打率僅達10％，為加快速度，行政院政務委員唐鳳今天在指揮中心上午記者會說明疫苗預約系統，即起開放民眾上網登記，過程分為四步驟，第一是意願登記、第二發送簡訊，通知符合資格者，第三預約接種，第四是實際接種疫苗。

疫苗預約接種系統今天起開放戶籍或居住地在金門、澎湖和連江縣的第9和第10類民眾先試辦，預約時間是8日上午10點至9日下午5點，可在「公費疫苗預約平台」或「健保快易通」App預約接種，也可以實體預約接種，持健保卡到超商、藥局、衛生所插卡，選擇希望施打的地點及時段。時間到後記得去接種，錯過預約時段也可以打，若當天未到則下波再預約一次。

其他民眾則可先到「公費疫苗預約平台」或下載「健保快易通」App進行意願登記，第一波意願登記期間為今早10點至明天（7日）下午5點。登記後，未來1922會用簡訊通知符合資格的民眾，可去預約接種並實際施打疫苗。

目前「疫苗預約系統」第1波意願登記開放第9類，18歲至64歲有高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，以及第10類，50至64歲成人，《中時新聞網》整理步驟，一次看懂怎麼登記。

第一步進入預約平台。（翻攝自1922.gov.tw網站）

●「公費疫苗預約平台」登記

第二步，填入以上資訊，符合資格者下一頁即可輸入「手機號碼、希望接種的行政區、希望接種的疫苗種類」完成登記。（翻攝自1922.gov.tw網站）

第一步 進入預約平台1922.gov.tw

第二步 輸入身份證、健保卡卡號、驗證碼，符合資格者，下一頁即可輸入「手機號碼、希望接種的行政區、希望接種的疫苗種類」完成登記。

●「健保快易通」App登記

第一步 點重要資訊中的「COVID-19 公費疫苗預約」

進入「健保快易通」APP，點公費疫苗預約。（翻攝自「健保快易通」APP）

第二步 認證裝置進行身分驗證

1.行動電話認證：準備健保卡後4碼，且進行認證的行動裝置必須安裝本人SIM卡，適用對象為本國籍人士使用本人申辦之月租型門號，以及關閉WIFI，使用4G／5G網路，電信公司僅支援4G／5G網路認證，以核對身分資訊進行驗證登記。

使用行動電話認證身份，要關閉WIFI。（翻攝自「健保快易通」APP）

2.裝置碼認證：登入健保卡網路服務系統，先使用桌上型電腦，備妥健保卡及讀卡機，登入衛福部健保署「健保卡網路服務註冊系統」，並取得行動認證碼進行驗證登記。