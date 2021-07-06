一名在屏東某市場賣菜的鄭姓男子，長期愛慕同在市場內賣檳榔菸酒的熟女，竟然開著自家貨車前往女方家，利用車頂爬入女方住宅陽台後潛入房內，見到女方只穿內衣褲，竟一路喊著「肖想妳很久了」、「我想要跟妳做」，然後撲倒女方強脫內衣褲欲性侵，A女一路抵抗並推倒鄭男後逃出住家求救，但鄭男卻辯稱只是想去拿借款，不小心跌倒在她身上，高雄高分院依加重強制性交未遂罪判鄭男4年徒刑。

根據判決書記載，鄭姓男子在屏東某市場賣菜，與同在市場內賣菸、酒、檳榔的A女熟識。鄭男在108年，開車前往A女住處，利用小貨車車頂，攀爬至A女住宅前之遮雨棚，再爬到住宅2 樓，進入未安裝鐵窗之陽台，接著打開未上鎖之落地窗鋁門侵入，偷偷走到曬衣間後面到A女房間門口。

鄭男見A女僅著內衣及內褲面向房門坐於房間內木頭地板上，立刻將A女撲倒在房間地板上，雙手壓制A女肩膀強吻，還對女方說對稱「我很喜歡妳」、「我肖想妳很久了」、「我想要跟妳做」等語，並強行脫掉A女之內褲，A女嚇得抵死不從，趁鄭男動作停頓之際，將其推開穿好衣褲，跑下樓逃避難，鄭男因而未得逞，而駕車離開現場。

事後A女驗傷，發現右肩、胸前、右後腰側、左側腋下、左上臂等都遭抓傷、左膝挫傷及右肘擦傷等傷害，立刻前往警局提告。

鄭男辯稱：「我因A女沒接我電話，才開車停在在她家外叫她，但她沒回應，我又不能自己進入1 樓，我擔心她的人身安危，才從2 樓進入，我當時是要向她拿當天早上向她借的1 萬元，並還她店裡的鑰匙，但是進入她房間時，因勾到地毯而跌倒，而觸碰到她肩膀，並不是撲倒，也沒有要強吻及脫她的內褲，更沒說：「我很喜歡妳」、「我肖想妳很久了」及「我想要跟妳做」，A女所受傷害應是我摔倒後和她推擠、拉扯所造成。

法官審理後，審酌鄭男侵入A女住宅，以強暴手段對A女為強制性交犯行，侵害A女性自主決定權，更嚴重破壞社會安寧秩序；造成A女因掙扎多處傷勢而身心受創，且鄭男否認犯行，供詞前後不一，迄今亦未賠償或與A女達成和解，高雄高分院依加重強制性交未遂罪判鄭男4年徒刑。