日本外相茂木敏充今天宣布將提供台灣113萬劑AZ疫苗，並於本月8日運抵台灣。蔡英文總統隨即在臉書發文表示，我們會用最快的速度封緘、配發、施打，讓更多台灣人，因為這份「友情疫苗」而降低染疫風險。該貼文引發批踢踢網友的討論，不少人仍質疑到底台灣自己買的疫苗在哪裡？狠酸「大家快安靜！丐幫幫主說話了！」

蔡英文在臉書表示，再次謝謝日本政府及時提供113萬劑疫苗，預計7月8日抵達！她說，繼上次的124萬劑AZ疫苗，感謝日本再次提供疫苗，成為我們對抗疫情最堅實的力量。我們會用最快的速度封緘、配發、施打，讓更多台灣人，因為這份「友情のワクチン 」而降低染疫風險。

而蔡英文也在文中提到即將舉行的東京奧運，表示該賽事的舉行，不僅代表世界在疫情中依然積極用運動競技促進友誼與和平，更象徵人類共同對抗病毒的決心。蔡英文強調，台灣選手會做最好的準備，也非常期待前往日本一同參加競技。

蔡英文的貼文引發網友討論，不少人仍酸蔡英文只能感謝別人贈予疫苗，在PTT留言回應中表示「台灣政府採買的疫苗到底在哪裡？」、「到手疫苗都是乞討來的還怕別人講」、「不要整天只想乞討，又不是沒能力買」、「The 乞討」、「乞討到這種程度也算厲害」、「我們實際買到的到底有多少啊？去年到今天好幾次新聞說買了幾百萬劑，都沒看到大量到貨新聞」。

但也有部分網友指出，「沒疫情買疫苗被嫌浪費凱子，有疫情想打時說政府受贈被說是乞丐，真搞不懂這些人的心態」、「感謝小英總統幫我們爭取到疫苗」、「4%仔喊乞丐，結果一個一個跑去偷打」。