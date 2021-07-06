美國金融市場當地時間5日休市，歐洲股市收盤全面走升。港股連跌5日後，6日早盤曾再跌200點，失守28000點。

香港信報報導，恒指開盤跌6點報28136點，之後持續下探，曾挫238點，見27904點半日低，續創5月14日以來低位；之後表現一度改善，曾升7點，見28151點半日高，不過A股跌幅擴大，拖累港股再度向下。恒指中午報27980點，跌163點或0.58％。大盤早盤成交額764.6億港元。

國指續創8個月低位，低見10188點，早盤收跌41點報10232點。科指早盤跌104點或1.4％，報7607點。

騰訊早盤升2.5港元，報556.5港元，成交居首達53.51億港元。

成交第二位是藥明生物，早盤急跌12.6％，為表現最差藍籌。大陸近期推抗腫瘤藥新規，市場憂慮往後獲批上市新藥數量減少，影響未來XCXO公司（醫藥外包）的盈利能力。

海底撈升4.5％，為表現最好藍籌。