我國與中美洲銀行（CABEI）在台灣時間2021年4月23日以視訊方式簽署「中美洲銀行設立駐中華民國（台灣）國家辦事處協定」後，經2個月籌備，該辦事處於7月6日在台北101大樓正式營運，為中美洲銀行在亞洲第一個據點。

央行表示，中美洲銀行這次首度跨區域在台設立國家辦事處，主要著眼我國金融體系穩定及資本市場發達的優勢。該辦事處未來除將加強該行與亞太地區的聯繫並吸引投資外，也將作為台灣與中美洲雙邊商務交流及經貿往來的溝通橋樑，有助深化我國與中美洲銀行的合作關係，提升我國國際能見度。

央行指出，中美洲銀行成立於1960年，總部設於宏都拉斯，主要在推動中美洲地區經濟整合與社會發展。該行現有15個會員國，我國於1992年入會，現為區域外會員國持股最高者。理事會為中美洲銀行最高權力機構，我國理事由財政部部長擔任，副理事則由央行副總裁擔任。