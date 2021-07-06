前總統李登輝去世將屆滿周年，其高齡95歲的遺孀曾文惠近況曝光，據媒體報導，李過世後，曾文惠目前除行動力較不便、雙耳重聽外，其餘身體情況大致良好，只是記憶力衰退，有次竟對家人說，怎可亂講李登輝過世，甚至還偶爾發生要人帶她去醫院探望李登輝的情形發生。

《鏡週刊》今（6日）報導，李登輝去世後，曾文惠目前身體除腳步行動力較不便和雙耳重聽外，其餘狀況不算太差，一些日常生活起居仍可以自理，只是記憶力衰退，但還認得家人，如有天曾文惠突然對家人表示，怎能亂講阿公（李登輝）去世，或是偶爾要求家人帶她去醫院探望李登輝，為避免刺激曾文惠，家人只能好言相勸。

據悉，1926年出生的曾文惠是淡水地主女兒，小李登輝３歲，因曾家祖父不太識字，需仰賴李家祖父的文筆，兩家故有世交。嫁給李登輝前，曾文惠任職於台灣銀行，她和在大學當助教的李每周約會一次，見面時會收到李送的書，碰面就談讀後感，並接受李登輝指導。1949年李登輝與曾文惠結婚，婚後，曾一直默默扮演李登輝背後的傳統賢內助，夫妻兩人個性互補，情感深刻。

李登輝於去年7月30日於台北榮總病逝，享耆壽98歲，據《風傳媒》當日報導，李登輝病逝前，當時家屬不敢做出「拔管」的決定，但由於北榮院方婉轉告知，病情至此已難好轉，繼續治療只是拖著，也因李登輝臥病在床近半年，讓曾文惠有感「老伴太苦了」，強忍悲痛，與家屬共同決定「停止用藥」。