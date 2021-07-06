台北市中正區忠勤里的南機場某國宅被列為疫情熱區，北市府今啟動「忠勤專案」，透過專車接送住戶到北市聯合醫院篩檢；忠勤里長方荷生指出，昨統計造冊有430多人，但截至上午11點多，僅約160人前往篩檢，許多人仍在觀望，也有人因看到現場有眾多攝影機，決定自己開車前往篩檢。

中正區某國宅5月中出現案例，6月3日起就未增新個案，直至30日、7月1日才爆發新確診案例，由於感染源不明，北市府評估納入熱區處理，方荷生日前也針對國宅700多戶住民做快篩意願調查、造冊，並向北市府提議在社區中庭快篩，不過，要就地辦理快篩還要經過管委會同意，副市長黃珊珊昨表示，後續會依里長造冊，若人數超過1000人就設篩檢站，未達則以專車送醫篩檢。

方荷生說，原本造冊有430人，北市府今早8點就安排專車，每班間距20分鐘，將居民載往和平院區快篩，原本今天預估可篩檢400多人，但上午11點半僅約160人前往篩檢，居民不算踴躍，且篩檢也沒有強制力，無法強迫居民去篩檢。

方荷生說，今早8點國宅附近有一大堆攝影機，住民都罵得要死，很多人因此不敢快篩，也有住戶因要上班放棄專車，決定自己騎車、開車去醫院，篩完就直接去上班。

方荷生表示，他已經與和平醫院商量好，若里民今天有事、或還在觀望，但明天仍想篩檢，和平醫院也會配合。