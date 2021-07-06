56歲好萊塢巨星小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）因《復仇者》系列電影中「鋼鐵人」一角走紅，隨著2019年《復仇者聯盟：終局之戰》落幕，小勞勃道尼也告別漫威電影。近日卻有眼尖網友發現，小勞勃道尼最近在IG上取消關注所有復仇者電影演員好友，引發質疑他是否與漫威私下鬧翻。

身為漫威大家長的小勞勃道尼，在漫威拍攝10周年紀念照時，他便特別被安排坐到中央位置，可見對這系列電影的貢獻和重要性。在《復仇者聯盟：終局之戰》中犧牲後，仍有大批粉絲不捨與小勞勃道尼告別，而他上節目時曾被主持人Jason Bateman詢問：「漫威電影的事情應該是慢下來了？還是已經結束了？」小勞勃道尼則直回：「都結束了（That's all done.）。」

小勞勃道尼過去是漫威電影的大家長。（圖／達志影像）

小勞勃道尼當時強調，未來沒計畫再演出「鋼鐵人」東尼史塔克，片中鋼鐵人彈指的時候，他的任務就已經完結，宣告從這個經典角色畢業。但他與漫威的緣分原本戲終情未散，他先前在IG都有關注前同事「美國隊長」克里斯伊凡、「雷神」克里斯漢斯沃、「浩克」馬克魯法洛、「星爵」克里斯普瑞特等，不時也會有互動，近日卻全數取消關注。

「星爵」克里斯普瑞特等漫威演員目前仍有關注小勞勃道尼。（圖／翻攝自 IG）

據《東網》報導，小勞勃道尼這回取消關注的不只是復仇者電影的演員，也取消關注了其他明星朋友，目前他關注名單中43人都非圈內人，讓網友不由得感慨小勞勃道尼是否有新的人生計畫，才正式告別過去。而今年5月他透露陪伴18年的助理吉米李奇（Jimmy Rich）因車禍過世，令他十分心碎，如今小勞勃道尼突然取消關注一票演員好友，令人好奇真實主因。