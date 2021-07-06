晶心科(6533)隨著今年開始進入RISC-V的收割期，後續若英特爾擬併購SiFive案成的話，晶心科潛在價值更受期待，且隨著大陸積極發展半導體自製化，CPU去中心化的趨勢，也將帶動RISC-V發展。

晶心科積極卡位RISC-V，RISC-V是一種免費開放原始碼指令集架構(ISA)，透過開放標準協作來開發處理器，由於RISC-V架構開始進入高速成長階段，且資料中心、伺服器及物聯網等市場開始導入RISC-V架構的處理器，法人預估，今年客戶導入晶心科架構的晶片出貨有望挑戰30億套，年增幅達50%，晶心科今年開始進入RISC-V的收割期。

聯發科旗下的翔發投資持股晶心科13.26%，是晶心科第一大股東，聯發科2018年貢獻晶心科營收佔比9.82%，居前三大客戶之一，隨後營收貢獻度都不到3%，由於有聯發科高階手機晶片的授權金與權利金貢獻，2020年營收佔比5.87%、成為公司的第四大客戶，第一季營收比重又升到16.41%，營收貢獻2479萬元，預估今年RISC-V的權利金還可持續增加。

另外，英特爾擬砸下美金20億元(折合新台幣558億元)併購SiFive，雖然SiFive的主力研發產品在CPU，晶心科目前研發產品仍在週邊IC，但若此案順利併購，將有助於提升晶心科的潛在價值。

SiFive成立於2015年，是一家RISC-V架構為主的無晶圓廠半導體新創公司，致力於發展RISC-V架構，長線來看，假設RISC-V架構逐漸壯大，也將有利於晶心科。