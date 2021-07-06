英國莫里森超市公司（WM Morrison Supermarkets PLC）已成為美國三大私募股權投資集團的收購目標，而美國投資人對英國資產強烈的興趣，可能引爆對這家英國第四大連鎖超市的競購潮。

莫里森上周六發布聲明表示，其董事會將推薦以軟銀Fortress Investment Group為首的財團所提出的收購案，該提案對莫里森的估值為63億英鎊（相當於87億美元）。

兩周前這家英國超市集團回絕了美國私募股權投資公司Clayton, Dubilier & Rice（CD&R）提出的另一件收購提議，該提案對莫里森的估值為55億英鎊（約76億美元）。

CD&R周一拒絕對該公司是否打算再度出價發表評論。

不過，競購莫里森的行動可能很快就會升溫。Apollo Global Management周一也證實正在考慮收購莫里森，但表示目前尚不確定是否提出要約，並表示公司尚未與莫里森董事會接觸。

美國私募股權投資公司熱烈追求的消息帶來提振，周一莫里森股價飆升11.55%，收在2.67英鎊（約3.69美元），已經超出Fortress以每股2.52英鎊（約3.49美元）現金進行收購的出價。這也意味著出價可望進一步提高。

除了對英國超市產業的好胃口之外，美國收購集團也正鎖定股價因新冠疫情和英脫歐而下挫的英國公司。例如，英國建商St. Modwen Properties上個月同意接受美國百仕通集團（Blackstone）出價12.5億英鎊（約17億美元）的下市提案。此外，美國KKR公司將以20億英鎊（約28億美元）價格收購英國基礎設施投資公司John Laing。

據Dealogic提供的數據，美國私募股權投資集團今年以來已宣布12件對英國上市公司的收購計畫，而去年同期僅有一筆交易。