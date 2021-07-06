台灣實施三級警戒以來，至今近兩個月，許多人已經關不住了。醫師認為，隨著7月12日後解封的機率愈來愈高，政府制訂防疫政策時應考量到人性，如餐廳、安親班等行業是否該適度放鬆。

「隨著每日確診數減少，台灣人早就自動微解封了」，精神科醫師潘建志臉書PO文，分享一統計圖指出，近一個月來，以7月6日和6月6日比較，民眾待在家裡的時間少了15%、在工作場所的時間多了17%、採買生活用品和上藥局增加24.3%；另外去公園、零售娛樂場所、等公車，也多了約10%。

潘建志分析，從數字來看，民眾早已自動微解封，因此政府在接下來的政策思考上，應顧及人性，尤其本來絕對不行的行業限制是否放鬆，如餐廳改內用，安親班恢復開放等。

「單純比較居家時間，台灣跟亞洲各國相比，和菲律賓、新加坡差不多，比日本、韓國、越南多，但比馬來西亞少。至於蒙古、東歐、中亞的人，早就不聽話到處跑了。」