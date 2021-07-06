員警上門嚇得房內打麻將男女，藏匿於浴室及衣櫥，企圖掩飾群聚事實，仍遭眼尖的員警揪出。（民眾提供／盧金足台中傳真）

當前仍是全國三級警戒，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，以防出現防疫破口，造成疫情再次擴大。（民眾提供／盧金足台中傳真）

6人深夜群聚套房打麻將 警眼尖揪出躲衣櫥、浴室全開罰

新冠肺炎疫情還未完全退燒，多次呼籲民眾宅在家防疫，有人卻違反規定，呼朋引伴打麻將，警方查出西屯區一處出租套房內，當場查獲19歲吳姓女子等4男2女共6人，竟群聚打麻將且未戴口罩，依違反《傳染病防治法》函送市府權責機關裁罰，禁止室內5人以上違規群聚，依《傳染病防治法》將可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

當前仍是全國三級警戒，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，以防出現防疫破口，造成疫情再次擴大。疫情期間減少社交集會，若超過10人於戶外，禁止室內5人以上違規群聚，市政府將依《傳染病防治法》處6萬元以上30萬元以下罰鍰，此外未戴口罩最高開罰3000元以上，1萬5000元罰款。

警察局第六分局持續執行相關防疫勤務，4日晚牌近11時，在西屯區的一處出租套房內傳出打麻將聲，吵到居住環境安寧，警方接獲民眾檢舉在西屯區一棟樓內疑有群聚打麻將。

警方獲報立即前往現場訪查，在走道上即聽到房內傳出打麻將聲響，員警上門嚇得房內男女趕緊藏匿於浴室及衣櫥，企圖掩飾群聚事實，仍遭眼尖的員警揪出。

經清查發現屋內人數達6人，且有麻將、麻將桌，雖無賭博情事，但6人均無親屬關係，違反政府防疫期間不得群聚的規定，事證明確，警方蒐證後移請市府權責機關裁罰。

警察局第六分局分局長吳耀南強調，疫情期間請民眾務必確實遵守防疫相關規定，警方持續執行各項防疫勤務，避免少部分民眾未遵守規定，產生疫情破口，以降低染疫風險。