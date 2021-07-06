香港警務處國家安全處就一件違反《港區國安法》案件拘捕9人。據了解，被捕人士涉嫌圖謀用爆炸品襲擊他人，今（6）日香港警務處國家安全處高級警司李桂華及爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德講述案情，港警於昨早（5）日瓦解一個港獨組織「光城者」土製炸彈實驗室，該組織合謀製造及利用TATP土製炸彈，襲擊香港公眾設施。警方拘捕5男4女（15至39歲），涉嫌違反《香港國安法》中的恐怖活動罪，其中有6人為中學生，該組織利用招募中學生發動襲擊，計劃行動後，付錢讓他們立即離開香港，逃避刑責。

香港警方國安處高級警司李桂華表示，警方於昨（5）日瓦解一個激進港獨組織「光城者」的土製炸彈實驗室，該組織合謀製造及利用TATP土製炸彈，襲擊香港公眾設施，目標包括海底隧道、鐵路、法庭、街道上的垃圾桶，甚至發動汽車炸彈襲擊。

香港警方拘捕5男4女（15至39歲），均為該組織成員，涉嫌違反《香港國安法》中的恐怖活動罪，其中有6人為中學生，另有大學管理層、中學職員出、租車司機及無業人士。警方在賓館內檢獲一批證物，包括TATP、化工原料、製造炸彈器材、行動手冊、逾現金8萬港元，以及折合約一萬元的外幣。此次行動中，警方凍結逾60萬港元資產。

該組織分工精細，成員分別負責視察環境、採購、製炸彈、金主等。調查顯示，該組織招募中學生發動恐襲，計劃行動後付錢給有關中學生，讓他們立即離開香港，逃避刑責。有關行動非常詳細，行動手冊中列明，恐怖襲擊擬於7月上旬進行，更有人早前到不同法院「勘察」。

馬偉德表示，該賓館實驗室內存有實驗室工具、微量TATP化工原料，可以製造出一個具殺傷力的爆炸藥。該些物品狀態不穩定，隨時有爆炸風險。