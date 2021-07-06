郭惠妮6年前生下一對雙胞胎女兒。（孕醫生殖中心提供）

前知名主播郭惠妮趕在40歲前完成生第二胎的願望，在去年下半年疫情期間積極養卵，進行試管嬰兒療程，昨（5）日順利產下第二胎，正式晉升為三寶媽，6年前已生過雙胞胎的她，本來以為自己是容易懷孕的體質，但過了35歲發現懷孕機會大大下降，經過醫師建議後，與丈夫決定一邊嘗試自然受孕，一邊進行人工生殖，「現在真的是太感謝當初有衝勁的自己」。

郭惠妮補充，很多女性在「備孕」期間都會聽到各種偏方，要吃這個、補那個等等，但其實只要好好穩定作息，放輕鬆就是最好的方式，「療程中好好的補充肌醇及葉酸，遵照醫囑，按療程走就對了」。孕期面對本土疫情爆發，郭惠妮也從原本孕醫跟教學醫院兩邊產檢，最後選擇直接回到孕醫，因為黎醫師本人就可以產檢及接生，方便在疫情期間直接轉換醫療院所，「由於孕醫採病患分流約診，預約後看診時段基本上不會碰到其他就診民眾。醫護和行政人員也都已經全部施打過疫苗，讓我感到非常安全，更讓我確信當初選擇孕醫真是正確的決定。」

接著表示「好像現在生3個小孩的朋友已經不多了，雖然過程有一點猶豫跟辛苦，而且朋友都說已經有兩寶了，還要去取卵，真佩服我的毅力。但其實我只是決定好就去付諸實現而已」，她也鼓勵其他不孕夫妻，雖然求子過程難免有點艱辛，但最後的結果依然是開心且值得的，「台灣生育率世界最低，但試管嬰兒的成功著床率世界第二，這麽好的技術，現在又有政府補助，要圓夢非難事」。