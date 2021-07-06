孫綻以《無主之子》入圍金鐘獎。（民視提供）

孫綻與張榕容、劉冠廷一起演出《第三佈局 塵沙惑》。（伊林娛樂提供）

孫綻以《無主之子》入圍金鐘獎。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂藝人孫綻2021大放異彩，從公視台語電視電影《弓蕉園的秘密》、影集《第三布局 塵沙惑》、電影《衝吧！周大隆》到華視《神將少女八家將》，疫情前工作從沒停過，他先前因民視迷你劇集《無主之子》移工一角入圍金鐘獎男配角獎，現於新劇《第三布局 塵沙惑》再度飾演移工，讓他笑說跟移工很有緣，對角色雖然不陌生但還是很有挑戰性。

孫綻說，他這次在《第三布局 塵沙惑》飾演被當嫌疑犯的越南移工，除有刺激的警匪追逐、扭打戲，被逮捕後，還與張榕容飾演的警察展開劍拔弩張的偵訊攻防戰，在這段偵訊對話中，他除了要講越語，更難的是有許多專有名詞，難度晉級，笑說自己越語更精進，「是移工之王了。」

他出道多年，試鏡和表演經驗豐富，但也曾有過尷尬時刻，孫綻說，以前他剛進公司有參加演員培訓班，成果發表當天他因為情緒太飽滿，整個人都沉浸在角色裡，與對手演員對戲的過程，他的腳直接往櫃子踢，結果當場鞋子「ㄅㄧㄚˋ」開，開口笑腳趾都露出來，很尷尬，但因為他情緒完全在當下，仍認真把戲演完，一直到評審講評後，經紀人到他旁邊稱讚他演出精彩。

後來孫綻收到大學長溫昇豪贊助他一雙全新皮鞋，後來也陸續主動提供許多西裝、鞋子等行頭，讓他感動又開心，期許自己將來一要往金鐘邁進，5年後他真的以民視《無主之子》入圍迷你劇集最佳男配角獎，走上金鐘紅地毯。

因疫情關係無法外出，更不可能拍戲，孫綻苦中作樂，把居家防疫當放暑假，買肌力訓練器材在家運動，同時也放鬆一下，補足之前幾乎無縫拍戲的疲累。伊林璀璨之星選秀邁入第10屆，身為學長的他，也有參加選秀經驗，他說現在璀璨之星改成線上海選，好處是影片可以不斷拍到滿意，要參賽者們拿出自信來，「真正的挑戰是入圍複賽面對評審的現場壓力，選手們要放膽去『玩』，當作是自己的『最後一場演唱會』，盡情表演。」他也透露自己提升心理素質的秘訣，「多看演員或運動員的自傳、各種挑戰的影片、花絮，想像自己成為他們的樣子，靠這個方法來鼓勵自己。」