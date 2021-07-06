暑假到來，許多活動因疫情紛紛取消，基隆市3間職探中心為讓450名國小高年級生依舊能體驗技職教育，將暑期活動轉為線上體驗營隊，舉辦6個職群、48梯次營隊，學生在家透過視訊也能輕鬆學習實作課程。

明德中心開辦設計職群與食品職群，為讓國小高年級學生對於線上體驗更有感，特別設計環保編織藍、石膏模型製作體驗、小皮鞋鑰匙圈體驗、木工小書架、禪繞畫卡片創作、變體字書籤創作等課程。

教育處長林祝里表示，雖然疫情期間，生活模式產生變化，但教育初衷絕對不會變，只要秉持信念，一定能發想出新的教學模式與效果，就像這次職探中心透過線上教學的模式，讓所有人學到教育可以從另一個角度出發、思考，不僅如此，也為對基隆市的教育者設立了嶄新里程碑。

明德中心主任張秋茹指出，營隊活動改為線上體驗，對學校來說是相當大的挑戰，平日課程都是現場體驗，一旦改為線上體驗形式，深怕學生參與意願不高，加上課程的材料包要如何送到學生手上也是一大問題，只能一一調查學生地址，透過包裹運送，她說，過程中困難重重，但沒想到一開放報名，就立即額滿，令人相當有成就感。

教育處指出，除了明德中心，武崙中心與碇內中心也有一系列線上實作課程，其中武崙中心開設電機與電子職群、餐旅職群，3D列印繪圖及電路模擬、樂高機器人程式設計房務教學、餐廳禮儀、口布教學、輕食製作與觀光英文教學及觀光文宣品製作等課程；碇內中心開設藝術職群和商管職群，百變彩妝秀、經營達人初體驗、理財通、一日店長之零售專家等課程。