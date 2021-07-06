臉書網路直播主裕偉與3名男子凌晨闖入喬友大樓內，從2、3樓起火點再繼續往樓上防疫旅館巡視，停留約30分鐘，全程直播。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

驚悚！夜探4死喬友大樓還聽到女哭聲 直播主恐受罰

驚悚破表，還已經觸法。彰化市喬友大樓因為火警造成4死，大樓起火點2、3樓仍是一片焦黑滿目瘡痍，卻有年輕人揪伴深夜闖入直播，檢警表示此行為已經觸法，將傳喚涉案人到案說明，警方將加強巡邏，呼籲民眾切勿擅自闖入。

農曆鬼月還沒到，年輕網路直播主就急著試膽量吸流量。臉書粉絲專頁「裕偉個人探險直播台（紅牌）」6日凌晨開直播，一行人共4名男子深夜直接闖入已經拉起封鎖線的喬友大樓內「探險」，直接上到2、3樓，直播主在影片不斷說「空氣中瀰漫著一股臭灰搭的味道」。

影片全長約30分鐘，除了在2、3樓焦黑的火場內探險，最後還直上7至9樓防疫旅館內巡視，有觀看直播的網友留言發問「是最近新聞有報的那棟嗎？」小編還回「噓！不要問，安靜看就好」、「知道地點的不要說喔」。

一行人上樓時，可見電梯樓梯地面滿是碎片雜物，還有尖銳的碎玻璃，其中1人提議要上手扶梯，友人回可能會危險，但最後還是往上走，突然疑似有聽到女子哭聲，1人嚇得轉身往回走，另1人又喊出「冷靜不要怕」，而影片中防疫旅館未遭大火波及，但房間、走廊都滿是煙塵灰燼。

彰化縣消防局強調，火場調查仍在持續進行中，才會在大樓內外拉起封鎖線禁止進入，擅闖民眾不僅有危險性，也已明顯觸法。由於大樓在中正路、三民路兩側出入口的大門早已在火場搶救後損壞，無法上鎖，且管理員也位在現場駐守，大樓夜間門戶洞開，讓宵小與想冒險尋刺激者有機可乘，彰化警方強調會加強巡邏。

彰化警分局偵查隊長詹廷育指，喬友大樓拉起封鎖線，擅闖者已涉犯《社會秩序維護法》，此外若有破壞現場跡證情形，或外洩內部相關影片照片，也已涉及《刑法》毀壞證據及洩密等刑責，將傳喚相關人士到案說明，依法究辦。