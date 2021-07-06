楊鎮浯呼籲鄉親踴躍接種，進一步提高疫苗覆蓋率，保護自己也保護別人。（李金生攝）

金門再獲配發莫德納2660劑，今起採雙軌制開打。（金門縣政府提供）

金門縣再獲中央配發2660劑莫德納疫苗，縣府今天敲定採「雙軌制」接種。第1軌「罕見疾病與重大傷病」7／6日在金門醫院優先施打，第2軌「第1至8類符合COVID-19疫苗公費接種對象」則於7／10起在金城鎮縣立體育館集中開打。

楊鎮浯縣長表示，此次獲配的莫德納疫苗仍以雙軌制開打，第1軌是在金門醫院接種第九類第二項「罕見疾病與重大傷病」已於今天開打，7／9日將開「專診」以需施打第2劑疫苗者為對象，7／12日起則開打第1至8類及第9類第二項符合COVID-19疫苗公費接種對象。第2軌是於7／10-7／11在金城鎮縣立體育館開設大型接種站，以分流、分時段方式，讓第1-8類及第9類第二項的鄉親接種，採預約制方式辦理，預約電話082-325730。

目前電話預約時間規畫如下：7／6(二)下午1時至5時。7／7(三)上午8時至12時，下午1時至5時。縣府將於7／9(五)以電話回覆民眾預約施打時間。相關細節也將於金門衛生局網站及FB粉絲頁公布。

衛生局也說明，針對第7類「維持國家安全及社會機能正常運作者」、「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員」專案，中央已陸續核定相關人員名冊，該專案將額外撥發約1000劑莫德納疫苗，包含經濟部、交通部、法務部、衛福部、文化部、農委會等部份核定之本縣第7類人員，也陸續由9合約院所指定場地在本周開始接種。

楊鎮浯呼籲，金門AZ疫苗的庫存量較莫德納充足，請符合接種資格，盡快向9家合約院所預約，大家踴躍接種提高疫苗覆蓋率，保護自己也保護別人。